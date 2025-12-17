Реклама

09:29, 17 декабря 2025Россия

Боец СВО на фронте узнал о смерти жены и не поверил в официальную версию случившегося

Боец СВО из Пермского края узнал о смерти жены на фронте
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) из Пермского края узнал о смерти жены и не поверил в официальную версию случившегося. Об этом сообщает сетевое издание «Пермь онлайн».

Мужчина находился на передовой, когда узнал о случившемся. Правоохранители проинформировали бойца, что его жена стала жертвой несчастного случая — она не смогла переплыть реку. Военнослужащий утверждает, что его жена не могла сама решиться на такое, поскольку не умела плавать.

Солдат считает, что его жену ограбили. «Пропали ее деньги. 10 июня я ей переводил 80 тысяч, 12 июня Тани не стало, деньги с карты тоже исчезли», — рассказал он журналистам. Мужчина предполагает, что его жена рассказала знакомым о наличии у нее крупной суммы, что могло привести к расправе над нею. «Сейчас для меня стало смыслом жизни разобраться в [смерти] моей жены», — заявил боец.

Ранее в Новосибирской области было возбуждено уголовное дело о хищении свыше пяти миллионов рублей у другого участника СВО. По делу проходят восемь фигурантов — их отправили в СИЗО до окончания предварительного расследования.

