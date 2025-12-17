Реклама

08:20, 17 декабря 2025Россия

Появились кадры с фронтовой разработкой российского военного священника

Фронтовой священник сделал из гильз церковный подсвечник
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Maxim Platonov / Business Online / Global Look Press

Российский военный священник в зоне спецоперации сделал из гильз элемент церковной утвари — подсвечник. Кадры с фронтовой разработкой появились в Telegram-канале Военного отдела Московского патриархата.

На снимках видно, что подсвечник представляет из себя кусок панели для обшивки стен блиндажей, в котором закреплены двенадцать стреляных гильз калибра 5,45 миллиметра, который используется для снаряжения автоматов системы Калашникова.

«Подсвечник (...) символизирует Церковь, где собрались все люди, призванные пламенеть огнем молитвы и быть пред Богом мягкими и податливыми как воск», — говорится в канале военного отдела.

Ранее сообщалось, что самого почитаемого святого в России изобразили на иконе с триколором, танками и самолетами.

