Появились кадры с фронтовой разработкой российского военного священника

Фронтовой священник сделал из гильз церковный подсвечник

Российский военный священник в зоне спецоперации сделал из гильз элемент церковной утвари — подсвечник. Кадры с фронтовой разработкой появились в Telegram-канале Военного отдела Московского патриархата.

На снимках видно, что подсвечник представляет из себя кусок панели для обшивки стен блиндажей, в котором закреплены двенадцать стреляных гильз калибра 5,45 миллиметра, который используется для снаряжения автоматов системы Калашникова.

«Подсвечник (...) символизирует Церковь, где собрались все люди, призванные пламенеть огнем молитвы и быть пред Богом мягкими и податливыми как воск», — говорится в канале военного отдела.

