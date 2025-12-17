Реклама

12:31, 17 декабря 2025Силовые структуры

Члены ОПГ вымогали у россиян деньги и недвижимость

В Приморье осудили участника ОПГ за вымогательство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Приморье осудили участника ОПГ за вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он признан виновным по статье 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, Александр Верба в период с августа 2008 года по март 2013 года состоял в преступной группе, которую возглавлял его брат Владислав Верба.

В марте 2013 года на складе в городе Арсеньеве два брата вместе с соучастниками потребовали от предпринимателя шесть миллионов рублей. Пострадавший передал им два миллиона рублей, Камаз, два трактора и автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Также у другого бизнесмена они вымогали более 5,5 миллионов рублей. После угроз в его адрес потерпевший переоформил на них квартиру, земельный участок и передал право аренды на лесной участок площадью более 18,5 тысячи гектаров.

Владислав был задержан и приговорен к 15 годам лишения свободы. Его брату удалось скрыться, после чего он был объявлен в международный розыск.

В апреле этого года Александра задержали в Таиланде и депортировали в Россию. Еще один участник организованной группы находится в розыске.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что выдававшие себя за силовиков мужчины вымогали у россиянина более миллиона рублей.

