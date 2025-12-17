Реклама

11:21, 17 декабря 2025Россия

В России заявили о тайных силах в скандале с Долиной

Журналист Сапоньков заявил, что в скандале с Долиной действовали тайные силы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

В скандале с участием певицы Ларисы Долиной, которая продала квартиру под воздействием мошенников и отсудила ее обратно, могли действовать некие тайные силы. Это следует из сообщения журналиста, военкора Романа Сапонькова в Telegram.

Сапоньков напомнил о кризисе, возникшем во время войны с Японией 1905 года и приведшем к первой русской революции. «Острый земельный вопрос перегрузил неэффективную систему, не способную справляться с растущим количеством вызовов, и запустил процесс в обществе», — заявил он.

Журналист заявил, что видит параллель между современностью и событиями 120-летней давности. «Такое удивительное совпадение историческое. Вот буквально булавочкой английской ткнули и понеслась паутина трещин, обгоняя порой логический ход истории», — порассуждал он.

Сапоньков добавил, что ему было бы интересно выяснить, в каких британских университетах учат создавать такие совпадения, и он начал бы задавать вопросы в России.

«Кто ей устроил это телефонное право, вот туда бы глянуть», — подытожил он.

Ранее общественник и блогер Сергей Колясников порассуждал о «крыше» Долиной.

