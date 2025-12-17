Дочь российского миллиардера снялась в откровенном платье

Дочь российского миллиардера Зияда Манасира Дана снялась в откровенном платье

Дочь российского миллиардера, основателя холдинга «Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира Дана Манасир снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

21-летняя девушка предстала на размещенных кадрах в облегающем бежевом мини-платье с отделкой из черного кружева. Наряд оформлен тонкими бретелями и глубоким декольте, частично обнажившим грудь.

Наследница бизнесмена уложила волосы в высокий пучок с локонами, нанесла макияж в коричневой цветовой гамме и дополнила образ серебристыми серьгами с прозрачными камнями и ожерельем.

