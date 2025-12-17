Евросоюз предостерегли от использования российских активов

Евродепутат Кеннес: Использование российских активов откроет ящик Пандоры

Реализация идеи по использованию замороженных активов России в качестве основы кредита Украине откроет ящик Пандоры. Такое опасение в разговоре с РИА Новости выразил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

По его словам, открытие этого ящика Пандоры грозит неизвестными последствиями, включая юридические риски и возможные финансовые издержки для стран Европейского союза (ЕС).

«А это точно не то, что нужно сегодня миру и европейским гражданам. Это приведет лишь к еще большей неопределенности и нестабильности», — подчеркнул Кеннес.

Ранее американская газета The New York Times писала, что нынешняя неделя может стать решающей для Украины и будущего Европы. Речь идет о заседании лидеров ЕС 18 декабря, на котором решится вопрос предоставления Украине «репарационного кредита» за счет российских активов.