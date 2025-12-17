Реклама

Россия
14:17, 17 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили об играющих в русскую рулетку странах Запада

Депутат Колесник: Запад играет в русскую рулетку, продолжая финансировать Киев
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Балтик Плюс, радиостанция / YouTube

Запад играет в русскую рулетку, продолжая финансировать Украину, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на новые обязательства европейских стран по спонсированию Киева.

Ранее глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 15 стран взяли на себя обязанности помогать стране финансово и вооружением в 2026 году. Наибольшую роль должна будет сыграть ГерманияБерлин выделит Киеву 11,5 миллиарда евро. Эстония, Латвия и Литва запланировали помощь на уровне не менее 0,25 процента ВВП (142, 110 и 220 миллионов евро соответственно).

Они идут по накатанной дорожке в сторону кладбища, продолжая спонсировать Украину. Они сначала Украину закопают, потом, я думаю, следующие на очереди прибалты. Эти тоже пойдут в расход на урожай и на удобрения, а там дальше по восходящей

Андрей Колесникдепутат Госдумы

Парламентарий считает, что немцам нужно чаще показывать Знамя Победы — Штурмовой флаг 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта — и напоминать, кто взял Берлин под руководством Георгия Жукова.

«Берлину бы о душе подумать, [канцлеру Германии Фридриху] Мерцу особенно, куда он затаскивает опять со своим реваншизмом немецкий народ. Эти-то шестерки все остальные, а этот дамой пик себя чувствует. В смертельную русскую рулетку играют, а в русскую рулетку русские всегда выигрывали. Пусть подумают о будущем Германии, какое оно будет», — поделился Колесник.

До этого глава Минобороны Германии Борис Писториус анонсировал поставки Украине «большого количества» управляемых ракет Sidewinder.

