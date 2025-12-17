Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:31, 17 декабря 2025Мир

Гарантии безопасности США и Европы оставили Украине право на любое оружие

Daily Telegraph: Гарантии США и Европы Украине не ограничат ее вооружения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Соединенные Штаты и их европейские союзники не планируют устанавливать ограничения на вооружения для Киева в рамках предлагаемых гарантий безопасности. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон вряд ли станет напрямую передавать Киеву ракеты большой дальности или финансировать его оборонный сектор. Однако поставки вооружений, вероятно, будут продолжены через программу PURL, учрежденную в июле президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Этот механизм предполагает закупку европейскими странами американских вооружений с последующей их передачей украинской стороне. Таким образом, ограничений на тип или количество предоставляемого оружия в соглашениях о гарантиях безопасности не предусмотрено.

Ранее стало известно, что США и европейские страны в закрытом режиме согласовали параметры гарантий безопасности для Украины, которые должны лечь в основу будущего соглашения о прекращении огня. По данным источников, стороны одобрили два документа, в которых изложены гарантии безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Россиянам назвали способы похорошеть перед Новым годом

    Найдено предсказание Жириновского «Трамп берет Венесуэлу, мы — Украину»

    Орбан заявил о снятии связанного с Россией вопроса с повестки саммита ЕС

    Небо окрасилось в необычный цвет и напугало британцев

    Депутаты Европарламента испугались США

    Обновление для iPhone вызвало скандал

    В Германии канцлера Мерца назвали сумасшедшим из-за мыслей о конфликте с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok