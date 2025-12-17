Гарантии безопасности США и Европы оставили Украине право на любое оружие

Daily Telegraph: Гарантии США и Европы Украине не ограничат ее вооружения

Соединенные Штаты и их европейские союзники не планируют устанавливать ограничения на вооружения для Киева в рамках предлагаемых гарантий безопасности. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон вряд ли станет напрямую передавать Киеву ракеты большой дальности или финансировать его оборонный сектор. Однако поставки вооружений, вероятно, будут продолжены через программу PURL, учрежденную в июле президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Этот механизм предполагает закупку европейскими странами американских вооружений с последующей их передачей украинской стороне. Таким образом, ограничений на тип или количество предоставляемого оружия в соглашениях о гарантиях безопасности не предусмотрено.

Ранее стало известно, что США и европейские страны в закрытом режиме согласовали параметры гарантий безопасности для Украины, которые должны лечь в основу будущего соглашения о прекращении огня. По данным источников, стороны одобрили два документа, в которых изложены гарантии безопасности.