16:10, 17 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на гарантии безопасности США и Европы для Украины

Депутат Коленик: Россия не потерпит усиления армии Украины за счет Европы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия не потерпит усиления украинской армии за счет европейских военных на территории страны, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на сообщения западной прессы о гарантиях безопасности для Киева.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила о том, что США и Европа согласовали два соответствующих документа. Гарантии безопасности предусматривают сокращение численности ВСУ до 800 тысяч человек, усиление украинской армии, размещение европейских войск на территории страны и расширение использования американской разведки. Указывается, что контингент войск ЕС будет размещен на западе Украины, вдали от границы с Россией.

Россию не устроят подобные гарантии безопасности, так как они не устраняют первопричины конфликта, считает депутат.

«Россия поставила целью устранение первопричин. Это демилитаризация, денацификация. А какая же это демилитаризация, когда усиление украинской армии на западе? При нынешних средствах поражения, которые могут из любой точки земного шара поразить любую точку земного шара — или на востоке, или на юго-востоке — неважно, где они находятся, это в любом случае будет угроза Российской Федерации. Мы этого не потерпим, тогда они становятся просто стороной конфликта», — высказался Колесник.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл детали переговоров по Украине. По его словам, стороны обсуждали вопрос создания «демилитаризованной зоны» в Донбассе.

