В России отреагировали на гарантии безопасности США и Европы для Украины

Депутат Коленик: Россия не потерпит усиления армии Украины за счет Европы

Россия не потерпит усиления украинской армии за счет европейских военных на территории страны, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на сообщения западной прессы о гарантиях безопасности для Киева.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила о том, что США и Европа согласовали два соответствующих документа. Гарантии безопасности предусматривают сокращение численности ВСУ до 800 тысяч человек, усиление украинской армии, размещение европейских войск на территории страны и расширение использования американской разведки. Указывается, что контингент войск ЕС будет размещен на западе Украины, вдали от границы с Россией.

Россию не устроят подобные гарантии безопасности, так как они не устраняют первопричины конфликта, считает депутат.

«Россия поставила целью устранение первопричин. Это демилитаризация, денацификация. А какая же это демилитаризация, когда усиление украинской армии на западе? При нынешних средствах поражения, которые могут из любой точки земного шара поразить любую точку земного шара — или на востоке, или на юго-востоке — неважно, где они находятся, это в любом случае будет угроза Российской Федерации. Мы этого не потерпим, тогда они становятся просто стороной конфликта», — высказался Колесник.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл детали переговоров по Украине. По его словам, стороны обсуждали вопрос создания «демилитаризованной зоны» в Донбассе.

