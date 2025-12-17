Германию предложили сделать посредником в отношениях с Россией

АдГ: ФРГ должна стать посредником в выстраивании отношений с РФ после конфликта

Германия должна стать посредником в построении порядка в отношениях с Россией после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на странице в социальной сети X.

Партия подчеркнула, что АдГ выступает за возвращение к проверенной Восточной политике в духе 4-го канцлера ФРГ (1969-1974) Вилли Брандта и автора ключевой идеи новой восточной политики правительства Брандта Эгона Бара.

«Германия должна вновь стать посредником: в построении послевоенного порядка с Россией, а не против России. Украина должна стать нейтральной транзитной страной, служащей мостом между ЕС и Россией», — говорится в заявлении.

Ранее лидер АдГ Алис Вайдель заявила, что мир на Украине возможен только при прямых переговорах стран Европейского союза и России. По словам политика, вступать в переговоры без одной из сторон конфликта «абсолютно невозможно».