Бывший СССР
13:50, 17 декабря 2025Бывший СССР

Граничащая с Россией страна НАТО объявила о создании «реальной массовой армии»

Пальм: Эстония превратила свои Вооруженные силы в «реальную массовую армию»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вооруженные силы Эстонии превратились из «бумажного тигра» в «реальную массовую армию». Об этом заявил эстонский генерал-майор запаса Вейко-Велло Пальм, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Уточняется, что в настоящее время в армии данной страны НАТО суммарно насчитывается 45 тысяч человек.

«В 2026 году в республике призовут на службу в три раза меньше новобранцев, чем годом ранее, — всего 1,2 тыс. человек», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Эстония хочет приобрести шесть новых реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), публично указав на их способность достать территорию России. Об этом заявил министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур.

