Хакеры пригрозили выложить данные пользователей самого популярного в мире порносайта

Хакеры ShinyHunters пригрозили выложить данные пользователей сайта Pornhub

Хакерская группировка ShinyHunters заявила, что у нее есть данные пользователей самого популярного в мире порносайта Pornhub. Как пишет Reuters, объединение пригрозило выложить эту информацию в публичный доступ.

Уточняется, что речь идет о данных пользователей Pornhub, которые оплачивали премиум-подписку на ресурс. «Мы требуем выкуп в биткоинах за то, что данные не будут опубликованы и будут удалены», — сказали хакеры в беседе с агентством.

Журналисты ознакомились с образцом похищенных данных и связались с несколькими пользователями, которые были в нем указаны. Отмечается, что трое бывших премиум-подписчиков Pornhub на условиях анонимности подтвердили достоверность информации, однако указали, что данные устарели за несколько лет.

В беседе с изданием Beeping Computer хакеры из ShinyHunters заявили, что в их распоряжении находится 201 миллион записей, в том числе история просмотра и скачивания роликов конкретными пользователями.

На сайте Pornhub 12 декабря было опубликовано сообщение о киберинциденте, который затронул премиум-пользователей. Утверждалось, что третья сторона получила несанкционированный доступ к аналитическим данным, которые хранились у стороннего поставщика услуг анализа данных. При этом в Pornhub заверили, что пароли и платежная информация пользователей находятся в безопасности.

Ранее стало известно, что хакеры начали атаковать российские компании через умные гаджеты. Речь шла о портативных колонках, зарядных станциях и кружках с подогревом.

