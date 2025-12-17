Rheinische Post: В бундестаге призвали ввести войска Германии на Украину

Установление мира на Украине требует ввода немецких войск на территорию страны. Об этом в беседе с газетой Die Rheinische Post рассказал председатель комитета бундестага по обороне от правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Томас Ревекамп.

«Мир на Украине потребует четкого участия в сфере политики безопасности. Поэтому Германия должна внести как кадровый, так и материальный вклад в многонациональную миссию», — объяснил парламентарий.

По его словам, немецкая сторона могла бы взять на себя функции защиты украинского воздушного и морского пространства. «Однако в настоящее время не просматривается необходимость постоянного размещения крупных подразделений бундесвера», — добавил Ревекамп.

Ранее американский журнал Politico опубликовал собственное социологическое исследование, согласно которому большинство граждан Германии выступают за уменьшение финансовой помощи Украине.