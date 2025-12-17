Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:51, 17 декабря 2025Мир

Христианские демократы захотели ввода войск на Украину

Rheinische Post: В бундестаге призвали ввести войска Германии на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Установление мира на Украине требует ввода немецких войск на территорию страны. Об этом в беседе с газетой Die Rheinische Post рассказал председатель комитета бундестага по обороне от правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Томас Ревекамп.

«Мир на Украине потребует четкого участия в сфере политики безопасности. Поэтому Германия должна внести как кадровый, так и материальный вклад в многонациональную миссию», — объяснил парламентарий.

По его словам, немецкая сторона могла бы взять на себя функции защиты украинского воздушного и морского пространства. «Однако в настоящее время не просматривается необходимость постоянного размещения крупных подразделений бундесвера», — добавил Ревекамп.

Ранее американский журнал Politico опубликовал собственное социологическое исследование, согласно которому большинство граждан Германии выступают за уменьшение финансовой помощи Украине.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские подсвинки надеялись поживиться». Путин понятно объяснил, как Запад хотел и не смог развалить Россию

    Юрист внес ясность в важный вопрос о воинском учете

    Школьники хватаются за ножи. Что делать, чтобы уберечь ребенка от беды

    Возвращение снега и морозов пообещали жителям Москвы

    Хакеры пригрозили выложить данные пользователей самого популярного в мире порносайта

    Захарова раскрыла помощь Таджикистану в деле о трагедии в школе

    На Украине возмутились блэкаутом в Одессе вместо обещанной Москвы

    Бывший глава управления Минобороны России сел за взятку от директора швейной фабрики

    Блогерша помогла подруге вернуть исчезнувший после пластики пупок

    Российский проект стал претендентом на «Оскар»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok