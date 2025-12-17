Продажи iPhone рухнут

CR: Продажи iPhone упадут в 2026-м из-за роста издержек, рынок смартфонов рухнет

Продажи iPhone упадут в 2026 году из-за резкого роста производственных затрат. Об этом говорится в отчете агентства Counterpoint Research (CR).

Из-за кризиса на рынке микросхем мировые поставки по итогам 2026 года снизятся на 2,1 процента. Утверждается, что Apple и другие бренды будут больше тратить на производство смартфонов. Специалисты полагают, что себестоимость флагманских устройств вырастет на 10-15 процентов — из-за этого поставки iPhone рухнут.

Однако в отчете говорится, что наибольший ущерб получат производители недорогих гаджетов. В CR заявили, что стоимость комплектующих для смартфонов дешевле 200 долларов (16 тысяч рублей) подскочила на 20-30 процентов с начала года. Это вынудит производителей ухудшать характеристики телефонов или поднимать цены на продукцию.

«Если невозможно переложить издержки на потребителей, производители начнут сокращать ассортимент своей продукции — именно это мы сейчас и наблюдаем, судя по значительному снижению объемов продаж недорогих моделей», — заявил старший аналитик CR Ян Ван. Средняя стоимость смартфона в 2026 году увеличится на 6,9 процентов.

В середине осени Apple отмечала успех линейки смартфонов iPhone 17. Глава компании Тим Кук подчеркивал, что серия телефонов стала самой успешной за всю историю, имея в виду высокий спрос.

Ранее авторы издания SamMobile заявили, что iPhone могут подорожать из-за роста комплектующих Samsung. Корейская компания вместе с SK Hynix поставляет для Apple модули памяти.