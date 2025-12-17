Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:44, 17 декабря 2025Наука и техника

Продажи iPhone рухнут

CR: Продажи iPhone упадут в 2026-м из-за роста издержек, рынок смартфонов рухнет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pamela Smith / AP

Продажи iPhone упадут в 2026 году из-за резкого роста производственных затрат. Об этом говорится в отчете агентства Counterpoint Research (CR).

Из-за кризиса на рынке микросхем мировые поставки по итогам 2026 года снизятся на 2,1 процента. Утверждается, что Apple и другие бренды будут больше тратить на производство смартфонов. Специалисты полагают, что себестоимость флагманских устройств вырастет на 10-15 процентов — из-за этого поставки iPhone рухнут.

Однако в отчете говорится, что наибольший ущерб получат производители недорогих гаджетов. В CR заявили, что стоимость комплектующих для смартфонов дешевле 200 долларов (16 тысяч рублей) подскочила на 20-30 процентов с начала года. Это вынудит производителей ухудшать характеристики телефонов или поднимать цены на продукцию.

«Если невозможно переложить издержки на потребителей, производители начнут сокращать ассортимент своей продукции — именно это мы сейчас и наблюдаем, судя по значительному снижению объемов продаж недорогих моделей», — заявил старший аналитик CR Ян Ван. Средняя стоимость смартфона в 2026 году увеличится на 6,9 процентов.

В середине осени Apple отмечала успех линейки смартфонов iPhone 17. Глава компании Тим Кук подчеркивал, что серия телефонов стала самой успешной за всю историю, имея в виду высокий спрос.

Ранее авторы издания SamMobile заявили, что iPhone могут подорожать из-за роста комплектующих Samsung. Корейская компания вместе с SK Hynix поставляет для Apple модули памяти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    В России заявили об играющих в русскую рулетку странах Запада

    Рэпера Гуфа осудят за грабеж

    Минобороны вновь объявило о занятии Купянска

    Путин дал оценку утверждениям о возможном нападении России на Европу

    В Госдуме ответили на призыв признать Нагиева иноагентом из-за слов о военных фильмах

    Заслуженный юрист России прокомментировал решение по делу Долиной

    Россиян научили безопасно покупать жилье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok