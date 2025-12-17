Испытания двигателя российских «Союзов» показали на видео

«Ростех» показал испытания двигателя ракеты-носителя «Союз»

Стендовые испытания двигателя российских ракет-носителей семейства «Союз-2» показали на видео. Соответствующий ролик опубликовала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

На записи показана работа двигателя РД-107А/108А на стенде в Самаре. «В ходе огневых стендовых испытаний проверяется работа двигателя по множеству параметров — тяга, функционирование топливной и иных систем, турбонасосного агрегата, вибрационная нагрузка, температурные, временные и другие параметры», — сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Ростеха».

После испытаний двигатель снова отправляют в цех для разборки, промывки деталей и сборки. Затем его перевозят к месту установки на ракету.

Четыре РД-107А установлены в качестве маршевых двигателей первой ступени «Союзов-2», а вторая ступень оснащена одним РД-108А. Последний является модификацией базового РД-107 с четырьмя рулевыми камерами.

В январе «Ростех» сообщил, что двигатели ОДК обеспечили 15 пусков ракет-носителей семейства «Союз» в 2024 году.