Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:20, 17 декабря 2025Спорт

Капелло оценил возможные сроки завершения карьеры Акинфеева

Капелло: Акинфеев сможет доиграть на профессиональном уровне до 45 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил возможные сроки завершения карьеры вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Итальянец назвал россиянина легендарным голкипером и одним из сильнейших футболистов из числа тех, с кем он работал. «Он большой профессионал. Думаю, что при его подходе он сможет доиграть до 45 лет на профессиональном уровне», — заявил Капелло.

Ранее 39-летний Акинфеев рассказал о дисциплине в сборной России при Капелло. Он отметил, что тренер требовал от игроков безукоризненного внешнего вида и точного соблюдения режима за столом и на тренировках.

Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Посла РФ в Таджикистане вызвали в МИД после нападения в Одинцово

    Продажи iPhone рухнут

    43-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне

    Жители подмосковной деревни пожаловались на холод в квартирах

    Москва сохранила лидерство по достопримечательностям среди самых влиятельных городов мира

    В Кремле прокомментировали заявление «коалиции желающих» по войскам на Украине

    В Киеве заявили о выгоде России от президентских выборов на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok