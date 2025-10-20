Спорт
Акинфеев рассказал о «драконовской дисциплине» в сборной России при Капелло

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своей книге «Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» рассказал о дисциплине в сборной России при итальянском тренере Фабио Капелло. Отрывок приводит Sport24.

Акинфеев вспомнил «драконовскую дисциплину» Капелло, который требовал от игроков безукоризненного внешнего вида и точного соблюдения режима за столом и на тренировках. Даже мелкие нарушения, такие как сидение на мяче, строго карались — одного из игроков сняли с тренировки перед чемпионатом мира. Тем не менее, по мнению вратаря, игроки уважали тренера за его авторитет.

В августе Акинфеев рассказал о предложении Капелло о переходе в мюнхенскую «Баварию». Он вспомнил, что это произошло перед чемпионатом мира 2014 года.

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. При нем команда завоевала право выступить в финальной части чемпионата мира-2014. Контракт с итальянцем был расторгнут после поражения команды от Австрии со счетом 0:1 в отборочном цикле Евро-2016.

