Конгресс США одобрил миллионные военные расходы на Украину

Конгресс США одобрил военные расходы на 2026 год, 400 млн долларов для Украины

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) одобрила военные расходы на 2026 финансовый год в размере почти 900 миллиардов долларов, из них 400 миллионов долларов пойдут на военную помощь Украине, пишет ТАСС.

В документе, который поддержал 231 законодатель, а 196 высказались против, отмечается, что средства для Украины предполагается выделить по линии Инициативы содействия безопасности. Данная инициатива предусматривает заключение контрактов Министерством обороны США с производителями, а не предоставление техники и средств напрямую из арсеналов Штатов.

Кроме того, Пентагон обязан уведомить законодателей, если администрация США решит приостановить или отменить помощь Украине, которая уже была одобрена Конгрессом.

