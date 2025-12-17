Реклама

10:15, 17 декабря 2025

Финляндия отказалась помогать Украине своими средствами

Финляндия отказалась от финпомощи Киеву в случае провала изъятия активов РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Финляндия не может позволить финансовую помощь Украине из бюджета в случае провала Евросоюзом изъятия российских замороженных активов для кредита Киеву. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо изданию Financial Times (FT).

Так политик прокомментировал идею об использовании совместного займа или внесения каждой страной взносов из национального бюджета для помощи Украине в качестве «планов Б или В». «Это невозможно», — сказал Орпо.

Ранее Орпо заявил, что Россия якобы будет представлять угрозу для стран НАТО. Он призвал членов альянса проявить солидарность со странами восточного фланга альянса, резко увеличившими расходы на оборону.

Политик отметил, что эти государства остаются ведущими финансовыми спонсорами Украины в пересчете на ВВП, несмотря на то, что экономика многих из них переживает трудности.

