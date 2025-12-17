Курс доллара поднялся 17 декабря выше 80,5 рубля

Внебиржевой курс доллара резко вырос на торгах 17 декабря. К моменту написания материала показатель прибавлял 1,87 процента, поднявшись до 80,52 рубля, свидетельствуют данные Investing.

На прошлой неделе доллар подорожал к рублю на 3,64 рубля. Официальный курс Банка России, установленный на сегодня, составляет 79,43 рубля.

По словам дилера крупного российского банка, которого цитирует Reuters, на фоне ожидания снижения экспортной выручки и ставок ЦБ фундаментально российская валюта «должна слабеть». В случае отсутствия «каких-либо явных подвижек к миру в украинском конфликте» он видит перспективу снижения курса до уровня 82-83 рублей и более.

В публикации отмечается, что спрос на валюту создается в том числе населением на фоне отмены Центробанком ограничений на валютные переводы за рубеж и перед сезоном новогодних отпусков.

