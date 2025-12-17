Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:22, 17 декабря 2025Экономика

Курс доллара резко вырос

Курс доллара поднялся 17 декабря выше 80,5 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Внебиржевой курс доллара резко вырос на торгах 17 декабря. К моменту написания материала показатель прибавлял 1,87 процента, поднявшись до 80,52 рубля, свидетельствуют данные Investing.

На прошлой неделе доллар подорожал к рублю на 3,64 рубля. Официальный курс Банка России, установленный на сегодня, составляет 79,43 рубля.

По словам дилера крупного российского банка, которого цитирует Reuters, на фоне ожидания снижения экспортной выручки и ставок ЦБ фундаментально российская валюта «должна слабеть». В случае отсутствия «каких-либо явных подвижек к миру в украинском конфликте» он видит перспективу снижения курса до уровня 82-83 рублей и более.

В публикации отмечается, что спрос на валюту создается в том числе населением на фоне отмены Центробанком ограничений на валютные переводы за рубеж и перед сезоном новогодних отпусков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Посла РФ в Таджикистане вызвали в МИД после нападения в Одинцово

    Продажи iPhone рухнут

    43-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне

    Жители подмосковной деревни пожаловались на холод в квартирах

    Москва сохранила лидерство по достопримечательностям среди самых влиятельных городов мира

    В Кремле прокомментировали заявление «коалиции желающих» по войскам на Украине

    В Киеве заявили о выгоде России от президентских выборов на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok