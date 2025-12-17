Мелони раскрыла дальнейшие шаги Италии по Украине

Мелони заявила, что Италия не намерена оставлять Украину на произвол судьбы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не намерен в ближайшее время отказываться от поддержки Украины. Ее слова передает Reuters.

«Мы не намерены оставлять Украину на произвол судьбы на самом деликатном этапе за последние годы», — сказала политик.

Итальянский премьер-министр отметила, что в ходе переговоров в Берлине сторонам удалось добиться существенного прогресса в обсуждении возможных гарантий безопасности для Украины.

В то же время Мелони заявила, что Россия, по ее словам, якобы выдвигает чрезмерно «необоснованные» требования для урегулирования конфликта. Она также указала, что поиск законного способа использования замороженных российских активов для финансирования так называемого репарационного кредита Украине остается «крайне непростой» задачей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским призвала его к «болезненным уступкам» ради урегулирования конфликта.