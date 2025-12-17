Реклама

16:26, 17 декабря 2025Силовые структуры

Место расправы над заваленной камнями российской школьницей показал ее убийца-пенсионер

В Мурманске мужчину осудили за изнасилование и убийство в 1969 году
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Мурманске 80-летний житель Архангельской области показал, как расправился с 13-летней местной жительницей 56 лет назад. Этот момент попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в Следственном комитете.

На кадрах виден подвал, в котором и произошло преступление. Злоумышленник показал, как избил пострадавшую, а после вынес к берегу Семеновского озера, где завалил камнями.

Расправа произошла 16 февраля 1969 года. Вечером школьница вышла от подруги и направилась к себе домой, однако по дороге ей встретился злоумышленник. Пьяный мужчина затащил несовершеннолетнюю в подвал, изнасиловал, а потом расправился, спрятал тело и скрылся.

Быстро преступление раскрыть не удалось. Однако позднее в поле зрения следователей попал мужчина, который в период с 1975 по 1983 годы четырежды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В результате он признался в совершении преступлении.

Ранее в Иркутской области повторно осудили бывшего следователя Алексея Торопа, оказавшегося сексуальным маньяком.

