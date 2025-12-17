Реклама

11:24, 17 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили об аномалии

Вильфанд: До конца недели Москву ожидает аномальное тепло
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

До конца текущей недели в Москве ожидается аномально теплая погода с температурой на 5-6 градусов выше климатической нормы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам метеоролога, в столице уже наступила оттепель. «И днем, и ночью температура мало будет меняться, она будет около нулевой отметки. Ожидается беспросветная облачность, солнца не будет, мрачновато. В среду местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что на выходных ситуация почти не изменится. Сохранится облачность, однако осадков не будет. При этом ожидается гололедица.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал, что накануне Нового года в Москву вернутся снег и мороз.

