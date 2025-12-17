Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:27, 17 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр: Желтый уровень погодной опасности в Москве продлен до 20 декабря
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до субботы, 20 декабря. Об этом предупредили жителей столицы в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать до 21:00 20 декабря, уточнили в научном учреждении. Поводом для такого решения станет гололедица на дорогах мегаполиса.

При этом снежный покров, по прогнозам синоптиков, в Москве не сформируется. Погодные условия должны измениться к концу декабря — столбики термометров опустятся до слабоотрицательных значений, будет вероятен небольшой снег.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что снежный покров в Москве полностью сошел за сутки на фоне потепления и моросящего дождя. В области около двух сантиметров снега осталось только в Кашире и Коломне, подчеркнула метеоролог. Следующая порция снега может выпасть в Москве не ранее середины следующей недели, заключила Позднякова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Россиянам назвали способы похорошеть перед Новым годом

    Найдено предсказание Жириновского «Трамп берет Венесуэлу, мы — Украину»

    Орбан заявил о снятии связанного с Россией вопроса с повестки саммита ЕС

    Небо окрасилось в необычный цвет и напугало британцев

    Депутаты Европарламента испугались США

    Обновление для iPhone вызвало скандал

    В Германии канцлера Мерца назвали сумасшедшим из-за мыслей о конфликте с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok