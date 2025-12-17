Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр: Желтый уровень погодной опасности в Москве продлен до 20 декабря

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до субботы, 20 декабря. Об этом предупредили жителей столицы в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать до 21:00 20 декабря, уточнили в научном учреждении. Поводом для такого решения станет гололедица на дорогах мегаполиса.

При этом снежный покров, по прогнозам синоптиков, в Москве не сформируется. Погодные условия должны измениться к концу декабря — столбики термометров опустятся до слабоотрицательных значений, будет вероятен небольшой снег.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что снежный покров в Москве полностью сошел за сутки на фоне потепления и моросящего дождя. В области около двух сантиметров снега осталось только в Кашире и Коломне, подчеркнула метеоролог. Следующая порция снега может выпасть в Москве не ранее середины следующей недели, заключила Позднякова.