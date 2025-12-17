Реклама

05:01, 17 декабря 2025Забота о себе

Мужчина реализовал туалетный фетиш в постели и возмутил жену

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, чей муж без предупреждения реализовал в постели свой туалетный фетиш. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам возмущенной жены, после секса ее муж встал и помочился на нее, когда она лежала прямо в кровати. Женщина выбежала из комнаты, чтобы помыться, а затем потребовала от мужчины объясниться. «Он сказал, что фантазировал о произошедшем больше года и ему нужно было "выбросить это из головы". Я не уверена, смогу ли снова доверять ему. С тех пор мы не занимались сексом и не спали в одной комнате. Стоит ли пытаться спасти мой брак?» — задалась вопросом она.

В ответ коуч отметил, что сейчас супругам стоит задуматься об их отношениях и понять, удовлетворяют ли они потребности обоих. При этом Юзвяк допустил, что нежелание мужа считаться с интересами жены могло быть разовым. В то же время специалист подчеркнул, что реализовывать такие фетиши можно только с согласия партнера.

«Муж проявил полное невнимание к вам, поскольку он не обсудил все заранее, а просто помочился в кровать, в которой вы спите. Дайте понять, что подобные сюрпризы нежелательны. Если вам трудно общаться, возможно, нужно обратиться за помощью к психологу», — дал совет коуч.

Со стороны вашего мужа было проявлено полное невнимание к вам, поскольку он не обсудил с вами свои интересы заранее, а затем помочился в кровать, в которой вы спите. Дайте понять, что подобные сюрпризы нежелательны. Если вам трудно общаться, возможно, нужно обратиться за помощью к психологу

Рич Юзвяксекс-коуч

Ранее Юзвяк назвал ошибочным мнение, что секс без проникновения считается ненастоящим. Мужчине, чья жена ни разу не испытывала оргазм от секса, он посоветовал попробовать другие формы близости.

