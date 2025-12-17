На Украине испугались слов президента Польши о Зеленском

Соскин: Ссора Навроцкого и Зеленского приведет к логистическому коллапсу ВСУ

Ухудшение отношений между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским может привести к логистическому коллапсу украинской армии. Об этом предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, его цитирует РИА Новости.

Эксперт отметил, что польский лидер постоянно грозит лишить украинского коллегу финансовой и политической поддержки, если тот не начнет быть благодарным за оказанную ему помощь.

«А тот, понятное дело, не станет, ну и все. Навроцкий терпеть не будет и закроет кран, что приведет к краху ВСУ», — сказал он, комментируя недавнюю критику главы Польши в адрес Зеленского.

Соскин подчеркнул, что украинскому политику не следует рассчитывать на связи с польским премьер-министром Дональдом Туском, поскольку страну возглавляет Навроцкий, а значит и договариваться придется именно с ним.

Ранее Навроцкий обвинил Зеленского в неблагодарности. Он заявил, что в последние несколько лет тот воспринимает польскую помощь как нечто само собой разумеющееся и не считает нужным ни о чем договариваться с Варшавой.