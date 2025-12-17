РИА Новости: Учитель в Одессе может лишиться работы за разговор на русском языке

Школьный педагог в Одессе может остаться без работы, если будет использовать русский язык вместо украинского. Об этом жительница города рассказала в беседе с журналистами РИА Новости.

По ее словам, к русскоязычным людям враждебно настроены «кастрюлеголовые» родители — так на Украине называют участников протеста на майдане, поскольку многие выходили митинговать с кастрюлями на голове.

«Конечно, это очень рискованно. Можно и потерять работу педагогу за русский язык», — отметила горожанка.

Ранее одесситка заявила, что украинцев готовят к уходу президента Владимира Зеленского и усилению военной диктатуры. По ее словам, в городе уже была перестановка на руководящем посту, где новым главой назначен представитель военной сферы.