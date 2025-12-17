Курский депутат призвал признать актера Дмитрия Нагиева иноагентом

Депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев обратился в Минюст и Минкульт с просьбой оценить заявления российского актера Дмитрия Нагиева.

Так, чиновник привел в пример высказывания Нагиева о военных фильмах, которые недавно были сделаны им на премьере фильма «Елки 12». Тогда телеведущий, общаясь с журналистами, заявил об усталости от такого формата кино. Кроме того, по мнению Гулиева, в заявлениях Нагиева в «ироничной и уничижительной форме» также оценивались события, связанные со спецоперацией.

В связи с этим он потребовал включить артиста в список иностранных агентов.

Нагиевым не довольны бойцы СВО

Как утверждает Гулиев, к нему лично с просьбой проверить Нагиева обращались не только обычные граждане, но и бойцы спецоперации.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Он также указал на то, что большую часть времени Нагиев проводит не в России, а за границей, а также не делал заявлений в поддержку спецоперации. Депутат напомнил и о видео звезды кино, опубликованном им в 2022 году. На нем Нагиев бреет голову под песню «Поезд в огне». В том числе автор обращения считает, что актер «высказывался против властей РФ».

В своем обращении Гулиев просит также об ограничении участия актера в проектах, финансируемых из бюджета.

«Я не понимаю как такие персонажи попадают на большой экран… Ничем не помогает стране, сбежал как маленький ребенок от проблем и ответственности и гавкает что-то с умным видом», — комментирует Гулиев ситуацию в соцсетях, публикуя также полные тексты своих обращений.

На сторону чиновника также встала певица Виктория Цыганова.

Может, Нагиеву лучше обратно в Дубай улететь? Там солнышко, всегда тепло и кругом единомышленники-релоканты. Жил в ОАЭ 3 года с начала СВО и не жаловался. А как приехал на заработки в Россию, так сразу гниль с желчью полились Виктория Цыганова певица

Звезда «Елок» объяснил популярность картины

Заявления, которые не понравились Гулиеву, Нагиев сделал, пытаясь объяснить популярность новогодней кинокартины.

Так, артист сказал, что сейчас «столько фильмов про войну, просто серость, грязь, сил уже нет». «Елки» же, по его мнению, дают иллюзию «мирной счастливой жизни». Именно поэтому популярность серии будет только расти, уверен актер.

Тогда же он поблагодарил продюсеров фильма за возможность зарабатывать на лекарства. Также Нагиев поблагодарил «свою алчность» за то, что собравшимся в зале зрителям есть кем «любоваться», добавив, что ему уже прислали сценарий 13-й части франшизы, в которой он также примет участие.