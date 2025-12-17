Найден простой способ снизить повреждение печени и уровень сахара в крови

Nat Com: Скандинавская диета снижает жировые отложения в печени

Скандинавская (или нордическая) диета, богатая клетчаткой и бедная насыщенными жирами, может одновременно улучшать контроль сахара в крови и снижать жировые отложения в печени. К такому выводу пришли исследователи из Уппсальского университета, опубликовавшие результаты годичного клинического исследования в журнале Nature Communications (Nat Com).

В рандомизированном исследовании участвовали 150 человек с диабетом 2-го типа или преддиабетом. Участники были разделены на три группы с разными типами питания. Лучшие результаты показала так называемая нордическая диета — с цельными злаками, овощами, ягодами, рыбой, рапсовым маслом и минимальным количеством насыщенных жиров. За год у этой группы содержание жира в печени снизилось более чем на 20 процентов, а показатели глюкозы в крови значительно улучшились.

У более чем половины участников, придерживавшихся нордической диеты, симптомы неалкогольной жировой болезни печени полностью исчезли. При этом эффект нельзя объяснить только снижением веса: анализ показал, что почти половина улучшений связана именно с качеством рациона, а не с потерей килограммов.

Авторы подчеркивают, что диета оказалась простой в соблюдении — участникам не ограничивали калории, но они все равно худели и улучшали метаболические показатели. По мнению исследователей, такой подход может стать практичным и долгосрочным инструментом для снижения риска осложнений диабета и защиты печени.

Ранее ученые выяснили, что следование новым скандинавским рекомендациям по питанию связано с заметным ростом продолжительности жизни.