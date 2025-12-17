Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:33, 17 декабря 2025Наука и техника

Найден простой способ снизить повреждение печени и уровень сахара в крови

Nat Com: Скандинавская диета снижает жировые отложения в печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Скандинавская (или нордическая) диета, богатая клетчаткой и бедная насыщенными жирами, может одновременно улучшать контроль сахара в крови и снижать жировые отложения в печени. К такому выводу пришли исследователи из Уппсальского университета, опубликовавшие результаты годичного клинического исследования в журнале Nature Communications (Nat Com).

В рандомизированном исследовании участвовали 150 человек с диабетом 2-го типа или преддиабетом. Участники были разделены на три группы с разными типами питания. Лучшие результаты показала так называемая нордическая диета — с цельными злаками, овощами, ягодами, рыбой, рапсовым маслом и минимальным количеством насыщенных жиров. За год у этой группы содержание жира в печени снизилось более чем на 20 процентов, а показатели глюкозы в крови значительно улучшились.

Материалы по теме:
Диета «любимая»: разрешенные продукты, примеры блюд, меню, польза и вред
Диета «любимая»:разрешенные продукты, примеры блюд, меню, польза и вред
15 июля 2025
Таблица индекса массы тела (ИМТ). Как рассчитать по формуле ИМТ для взрослых и детей?
Таблица индекса массы тела (ИМТ).Как рассчитать по формуле ИМТ для взрослых и детей?
27 июня 2025

У более чем половины участников, придерживавшихся нордической диеты, симптомы неалкогольной жировой болезни печени полностью исчезли. При этом эффект нельзя объяснить только снижением веса: анализ показал, что почти половина улучшений связана именно с качеством рациона, а не с потерей килограммов.

Авторы подчеркивают, что диета оказалась простой в соблюдении — участникам не ограничивали калории, но они все равно худели и улучшали метаболические показатели. По мнению исследователей, такой подход может стать практичным и долгосрочным инструментом для снижения риска осложнений диабета и защиты печени.

Ранее ученые выяснили, что следование новым скандинавским рекомендациям по питанию связано с заметным ростом продолжительности жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские подсвинки надеялись поживиться». Путин понятно объяснил, как Запад хотел и не смог развалить Россию

    Юрист внес ясность в важный вопрос о воинском учете

    Школьники хватаются за ножи. Что делать, чтобы уберечь ребенка от беды

    Россиянин попытался засудить авиакомпанию за расплющенный брендовый чемодан

    Авианосная группа США приблизилась к Венесуэле на расстояние удара

    России предрекли волну пересмотров судебных дел с «эффектом Долиной»

    Россиянин забил топором отказавшегося идти в магазин односельчанина

    Троим российским спортсменам запретили участвовать в турнире в США

    В Москве 69-летний пенсионер попал в больницу после секса с элементами БДСМ

    Россиянкам назвали самые модные прически для новогодних вечеринок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok