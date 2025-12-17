Найдены сходства бесследно пропавшего Усольцева с членом группы Дятлова

Aif.ru: Бесследно пропавшего в тайге Усольцева сравнили с членом группы Дятлова

Бесследно пропавшего в тайге Красноярского края с женой и ребенком Сергея Усольцева сравнили с членом группы Дятлова Семеном Золотаревым. Об этом пишет aif.ru.

И Усольцева, и Золотарева описывали как мужчин с волевыми лицами, крепким сложением и прямым взглядом.

«Оба — волевые, выносливые, с выраженным самоконтролем. Верхняя половина лица дает главное ощущение сходства: лоб средней высоты, прямые плотные брови, создающие "прицельный" взгляд. У обоих прямой, собранный нос — черта делового, прагматичного характера», — раскрыл типажи мужчин врач-психотерапевт Руслан Панкратов.

По словам эксперта, овально-прямоугольная форма лица выдает в обоих мужчинах людей, устойчивых к нагрузкам и способных завершить начатое. При этом он назвал и отличия между Усольцевым и Золотаревым.

«У Золотарева — суровая, "выживательная" нижняя часть лица. Это дисциплинированный исполнитель, способный выполнить приказ любой ценой. Усольцев — более мягкий, готовый к диалогу, но с тем же внутренним стержнем. Это сходство типов, а не доказательство идентичности», — пояснил Панкратов.

Эксперты также провели и другие параллели между Усольцевым и Золотаревым. Как и член группы Дятлова, Усольцев также считался опытным путешественником, который не раз бывал в тайге. Однако опыт не уберег от беды ни того, ни другого.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Ранее исследователь тайны перевала Дятлова назвал неожиданную версию исчезновения Усольцевых. По мнению Евгения Буянова, они могли отравиться продуктами, которые взяли с собой в поход.