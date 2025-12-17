Реклама

07:02, 17 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Исследователь тайны перевала Дятлова назвал неожиданную версию исчезновения Усольцевых

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Заместитель руководителя отдела «Россия»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Семья Усольцевых, бесследно исчезнувшая в тайге в Красноярском крае больше двух месяцев назад, могла отравиться продуктами, которые взяла с собой в поход. Эту неожиданную версию о судьбе пропавших россиян в беседе с «Лентой.ру» назвал исследователь тайны перевала Дятлова Евгений Буянов.

Исследователь загадочной смерти дятловцев отметил, что версия с испорченными продуктами маловероятна, однако не исключена. «Причина их пропажи могла быть совершенно неожиданной — какой-то такой форс-мажор, которого никто не предсказывал. Может, они взяли с собой продукты, которыми отравились. Такое возможно, хотя, конечно, маловероятно», — заявил он «Ленте.ру».

Буянов добавил, что более вероятной причиной исчезновения Усольцевых мог стать несчастный случай на болоте. «Очень много людей (...) тонет, в том числе в болотах. Причем в холодной воде человек тонет быстро, так как у него сводит мышцы», — порассуждал Буянов.

Если это произошло с Усольцевыми, то их больше не найти. Где-то провалились и все. Например, кто-то стал тонуть, остальные бросились его спасать и всех затянуло

Евгений Буянов

При этом эксперт отметил, что для выдвижения основательных версий о судьбе пропавшей семьи «нужны следы».

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Никаких следов, кроме тайника с деньгами, в деле об исчезновении семьи до сих пор нет, что порождает все новые и новые версии. Одни, например, считают, что Усольцевы могли сбежать за границу — похожих на них людей видели в Таиланде. Другие уверены, что семья выживает в пещере или ее уже нет в живых. Видевшие россиян до исчезновения люди заявили, что Усольцевы пошли не в сторону горы Буратинка, где их ищут уже несколько месяцев, а совершенно в другом направлении.

