Появилась новая версия исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Эксперт Землянский: Пропавшие в тайге Усольцевы вряд ли могли выжить в пещере

Член Красноярского краевого клуба спелеологов Сергей Землянский оценил появившуюся новую версию исчезновения семьи Усольцевых в тайге — якобы они могли выжить в одной из пещер. Его мнение публикует aif.ru.

Эксперт заявил, что выжить в пещерах, расположенных в районе Кутурчинского Белогорья, маловероятно по ряду причин. Во-первых, температура внутри пещер держится на уровне плюс четырех градусов.

«Жить в них — это вряд ли [возможно]. (...) Нужно постоянно греться. Дым костра бы почувствовался издалека, да и следы заготовки дров обязательно бы остались. (...) Кто будет два месяца жить в такое время без теплой одежды?» — предположил Землянский.

Во-вторых, входы в такие пещеры — вертикальные и похожи на колодцы глубиной несколько метров, поэтому забраться туда проблематично — для этого нужна как минимум веревка. «А раз входы вертикальные, то и места для нормального жилья там нет», — пояснил эксперт.

Землянский также уточнил, что вероятность упасть в вертикальный вход такой пещеры слишком мала. Эксперт отверг и версию о том, что Усольцевы могли остановиться в охотничьей избе. «В противном случае, их бы давно заметили», — заключил он.

Супруги с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае 28 сентября и исчезли. Их следов не нашли до сих пор. Ранее судмедэксперт, юрист и криминалист Юрий Кириленков предположил, что исчезнувшие в тайге Красноярского края Усольцевы не выжили, и заявил, что опознать их можно будет только по ДНК.