Названа главная опасность для Байкала

Ученый Якуцени: Огромный ущерб Байкалу наносит снос канализации паводками

Огромный ущерб Байкалу наносит не отсутствие очистных сооружений, а снос паводковыми водами всей местной канализации. Об этом заявил кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геоэкологии Российского госуниверситета нефти и газа имени И. М. Губкина Сергей Якуцени, его слова передает Общественная Служба Новостей.

Власти Бурятии недавно объявили о начале строительства очистных сооружений на Байкале. Однако, по мнению ученого, принятые поправки к закону о защите Байкала не учитывают принцип территориального развития. Документ предполагает комиссионное принятие решений по тому или иному объекту, хотя логичнее было бы прописать единые требования к жизни и работе вблизи водоема в нормативно-правовой форме, пояснил Якуцени.

«Должна быть жесточайшая система линейного контроля над строительством очистных сооружений», — заявил эксперт и добавил, что наибольший урон Байкалу наносит не отсутствие очистных сооружений, а паводковый снос канализации.

Ранее на Байкале произошел выброс метана. На снятых очевидцами кадрах столб огня пробивается сквозь лед после того, как мужчина подносит к ледяной корке спичку.