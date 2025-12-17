Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:19, 17 декабря 2025Наука и техника

Названа неожиданная связь между здоровьем десен и болезнями сердца

Circulation: Заболевания десен связаны с повышенным риском инфаркта и инсульта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Marina Demeshko / Shutterstock / Fotodom

Заболевания десен могут быть связаны с накоплением атеросклеротических бляшек в артериях и повышенным риском инфаркта и инсульта. Об этом говорится в новом научном заявлении Американской кардиологической ассоциации (AHA), опубликованном в журнале Circulation.

Эксперты отмечают, что воспаление десен — пародонтит — позволяет бактериям проникать в кровь и поддерживать хроническое воспаление, которое повреждает сосуды и ускоряет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Накопленные данные показывают связь пародонтита не только с ишемической болезнью сердца и инсультом, но и с аритмией, сердечной недостаточностью и заболеваниями периферических артерий.

Материалы по теме:
Когда чистить зубы: до или после завтрака? Врач поставила точку в спорах
Когда чистить зубы: до или после завтрака?Врач поставила точку в спорах
28 июня 2025
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах. Как это приводит к жутким последствиям?
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах.Как это приводит к жутким последствиям?
25 августа 2023

Пародонтит распространен более чем у 40 процентов взрослых старше 30 лет и чаще встречается у людей с гипертонией, диабетом, ожирением и у курильщиков. Хотя причинно-следственная связь пока окончательно не доказана, ученые подчеркивают: снижение хронического воспаления, в том числе за счет лечения десен, может сыграть роль в профилактике сердечно-сосудистых осложнений.

Авторы заявления подчеркивают, что регулярная чистка зубов, использование нити и профилактические осмотры у стоматолога важны не только для полости рта, но и для здоровья сердца. Особенно это актуально для людей с уже существующими факторами сердечно-сосудистого риска, которым рекомендуется уделять состоянию десен повышенное внимание.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление кефира может снижать риск кариеса и воспаления десен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Похудевший на 80 килограммов 52-летний артист «Кривого зеркала» сделал пластику

    Участвовавшие в конфликте на Украине иностранцы вернулись из России на родину

    Путин поставил перед Минобороны России четыре задачи

    Полина Лурье поделилась планами на бывшую квартиру Долиной

    В России заявили об играющих в русскую рулетку странах Запада

    Рэпера Гуфа осудят за грабеж

    Минобороны вновь объявило о занятии Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok