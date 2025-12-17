Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:31, 17 декабря 2025Забота о себе

Названа средняя продолжительность секса у мужчин старше 50 лет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Сара Мулиндва назвала среднюю продолжительность секса у мужчин старше 50 лет. Данными проведенных недавно исследований она поделилась с изданием Metro.

По словам Мулиндвы, дольше всего занимаются сексом мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. У них средняя продолжительность полового акта составляет чуть более 18 минут. Затем по мере взросления мужчины она сокращается.

У мужчин в возрасте от 45 до 54 лет сексуальный акт длится в среднем около 14 минут, добавила Мулиндва. А у мужчин от 55 до 64 лет его продолжительность снижается до 11 минут. При этом специалистка подчеркнула, что более медленное возбуждение и более долгое время восстановления в этом возрасте — это нормально.

В то же время эксперт подчеркнула, что с возрастом сексуальное мастерство часто улучшается. Она посоветовала уделять время прелюдии, сосредотачиваться на ощущениях и включать в интимную жизнь секс-игрушки.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

«Самые важные факторы — открытость мышления, техника и общение. Пары, сосредоточенные на связи, прислушиваются друг к другу и общаются открыто, а значит, могут испытывать большее удовлетворение», — заключила Мулиндва.

Ранее сексолог Милана Соколова рассказала пожилым людям, как поддержать интерес к сексу. По ее словам, для этого необходимо вести здоровый образ жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ты живешь рядом со спящим медведем, не буди его». Лукашенко высказался об Украине, России и Крыме

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Названа средняя продолжительность секса у мужчин старше 50 лет

    Стали известны жуткие подробности о съеденном медведем туристе

    Стоматолог назвал три группы людей с риском отторжения имплантов

    Ефимова показала фигуру в разноцветном купальнике

    Трамп назвал Уиткоффа величайшим переговорщиком

    Россиянам назвали симптомы начала опасного гриппа

    Курьеры в России стали богаче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok