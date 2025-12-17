Названа средняя продолжительность секса у мужчин старше 50 лет

Сексолог Сара Мулиндва назвала среднюю продолжительность секса у мужчин старше 50 лет. Данными проведенных недавно исследований она поделилась с изданием Metro.

По словам Мулиндвы, дольше всего занимаются сексом мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. У них средняя продолжительность полового акта составляет чуть более 18 минут. Затем по мере взросления мужчины она сокращается.

У мужчин в возрасте от 45 до 54 лет сексуальный акт длится в среднем около 14 минут, добавила Мулиндва. А у мужчин от 55 до 64 лет его продолжительность снижается до 11 минут. При этом специалистка подчеркнула, что более медленное возбуждение и более долгое время восстановления в этом возрасте — это нормально.

В то же время эксперт подчеркнула, что с возрастом сексуальное мастерство часто улучшается. Она посоветовала уделять время прелюдии, сосредотачиваться на ощущениях и включать в интимную жизнь секс-игрушки.

«Самые важные факторы — открытость мышления, техника и общение. Пары, сосредоточенные на связи, прислушиваются друг к другу и общаются открыто, а значит, могут испытывать большее удовлетворение», — заключила Мулиндва.

Ранее сексолог Милана Соколова рассказала пожилым людям, как поддержать интерес к сексу. По ее словам, для этого необходимо вести здоровый образ жизни.