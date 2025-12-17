Генерал Катер заявил, что у многонациональных сил на Украине не будет шансов

Идея отправки "многонациональных сил" на Украину в рамках обсуждаемых гарантий безопасности не оставит шанса участникам данной операции. Такой прогноз дал отставной генерал бундесвера Роланд Катер в интервью каналу Welt.

«Нам всегда нужно сохранять осторожность, потому что на данный момент я не вижу никаких шансов для войск НАТО или европейских войск [на Украине], которые по сути своей одинаковы», — высказался он.

Кроме того, как утверждает Катер, следует понимать, что идея «многонациональных сил» представляет собой не миротворческую, а военную операцию с развертыванием сил Европейского союза или Североатлантического альянса на Украине.

«И поскольку я прекрасно понимаю, что это не может быть миротворческая операция, это должна быть на самом деле военная операция, в рамках которых развернутые солдаты, помимо самообороны, могут иметь право на военное вмешательство», — добавил он.

Ранее было опубликовано совместное заявление европейских лидеров по итогам переговоров в Берлине, в котором описаны гарантии безопасности для Киева. В числе прочего в них содержится пункт о создании многонациональных сил для поддержания безопасности на Украине.