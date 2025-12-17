Реклама

11:03, 17 декабря 2025

Новые хозяева дома нашли за стеной таинственную деревянную дверь

Юлия Юткина
Пользовательница TikTok нашла в новом доме тайную ванную комнату. Видео она выложила в соцсети.

Женщина под ником @goldenberryx вместе с партнером занимается восстановлением старого дома, построенного в 1930-х годах. Во время работ они обнаружили за стеной из гипсокартона деревянную дверь и удивились, поскольку предыдущие владельцы не говорили им ничего еще об одной комнате. С помощью рабочих они вскрыли дверь. За ней оказалась вторая ванная комната.

Внутри нее рабочие сняли потолок и обнаружили серьезную проблему. Потолок скрывал гнилые доски, на которых стоит ванна второго этажа. По словам новой хозяйки, доски выглядят так, будто вот-вот прогнутся, и все обрушится.

Ранее сообщалось, что в штате Вашингтон, США, женщина нашла комнату за бельевым шкафом старого дома. В комнате лежала вырезка из газеты Seattle Post-Intelligencer от 8 октября 1950 года, в которой рекламировались лекции исторического общества.

