Обнаружена неочевидная связь между рационом питания и развитием деменции

Диеты с высоким гликемическим индексом повышают риск развития деменции

Качество углеводов в рационе напрямую связано с риском развития деменции, показало крупное исследование ученых из Университета Ровира-и-Вирхили. Работа, опубликованная в International Journal of Epidemiology (IJE), основана на данных более 200 тысяч взрослых людей в Великобритании, за которыми наблюдали в среднем 13 лет.

Исследователи оценивали рацион участников по гликемическому индексу — показателю того, как быстро продукты повышают уровень сахара в крови. Выяснилось, что питание с низким и умеренным гликемическим индексом (фрукты, цельнозерновые, бобовые) было связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера на 16 процентов, тогда как диеты с высоким индексом (белый хлеб, картофель, рафинированные продукты) повышали риск возникновения деменции на 14 процентов.

За время наблюдения деменция развилась у 2362 участников. Статистический анализ показал, что именно качество углеводов, а не только их количество играет ключевую роль в долгосрочном здоровье мозга, влияя на обмен глюкозы и инсулина — процессы, тесно связанные с нейродегенеративными процессами.

Авторы подчеркивают, что полученные данные усиливают аргументы в пользу профилактики деменции с помощью питания: смещение рациона в сторону «медленных» углеводов может стать простой и доступной мерой уменьшения риска когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

