Наука и техника
15:50, 16 декабря 2025Наука и техника

Раскрыта неожиданная причина ускоренного снижения памяти

The Journals of Gerontology: Недостаток живого общения ускоряет ухудшение памяти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Недостаток живого общения и участия в общественной жизни напрямую ускоряет ухудшение памяти и мышления в пожилом возрасте, показало крупное исследование ученых из Университета Сент-Эндрюс. Работа опубликована в The Journals of Gerontology: Series B.

Исследователи проанализировали более 137 тысяч когнитивных тестов, выполненных свыше чем 30 тысячами взрослых в США за 14 лет. Выяснилось, что люди с редкими социальными контактами, отсутствием участия в клубах, объединениях и других формах общественной жизни быстрее теряли когнитивные функции. При этом субъективное чувство одиночества играло второстепенную роль и не объясняло эффект полностью.

Защитное действие регулярного общения и включенности в общественную жизнь наблюдалось во всех группах — независимо от пола, уровня образования и происхождения. Люди, которые поддерживали широкий круг контактов и оставались активными в сообществе, дольше сохраняли ясность мышления.

Авторы отмечают, что на фоне роста числа случаев деменции и отсутствия радикального лечения особое значение приобретает профилактика. Поддержка регулярного общения, создание возможностей для встреч, совместных занятий и участия в жизни общества должны рассматриваться как важная мера сохранения здоровья мозга в пожилом возрасте.

Ранее стало известно, что танцы могут замедлять когнитивное снижение при болезни Паркинсона.

