Описан вкус спермы здорового мужчины

Специалистка по сексуальному здоровью Сара Мулиндва рассказала, какой должна быть на вкус сперма у здорового мужчины. Об этом она побеседовала с изданием Metro.

Эксперт объяснила, что у здорового мужчины эякулят на вкус похож на морскую воду или несладкий протеиновый порошок. Она добавила, что часто этот вкус также описывают как слегка солоноватый, горьковатый или мускусный. «Этот букет обусловлен сочетанием белков, ферментов, сахаров и минералов», — объяснила Мулиндва.

Она также рассказала, из-за чего этот вкус может меняться. Так, обезвоживание делает эякулят более горьким, а курение, злоупотребление алкоголем или полуфабрикатами — более резким. Мулиндва добавила, что резкий и неприятный запах или необычный вид, цвет и консистенция этой жидкости могут говорить о различных заболеваниях, передающихся половым путем.

Ранее сексолог Надежда Ястребова опровергла три популярных мифа, связанных с проглатыванием спермы. Так, по ее словам, эякулянт, вопреки распространенному мнению, не содержит большого количества витаминов или других полезных веществ.