Орбан заявил, что руководство ЕС завело сообщество в тупик

Руководство Евросоюза (ЕС) в последние годы совершило серьезные ошибки. Это завело сообщество в тупик и должно понести за это ответственность, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«В последнее время руководством были допущены такие ошибки, которые завели Евросоюз и страны-члены в такой тупик, что нужно даже не спорить об этом, а постепенно указать, кто несет ответственность», — посетовал политик.

По словам Орбана, когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пришла к власти, это был конкурентный регион. О войне не могло быть и речи, а теперь ЕС находится в состоянии войны.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Европа должна воспользоваться исторической возможностью достичь мира на Украине и поддержать миротворческие усилия президента США Дональда Трампа.

До этого Орбан заявлял, что европейские страны хотят расширить украинский конфликт и распространить его на экономическую сферу, конфисковав замороженные российские активы.

