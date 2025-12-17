Реклама

13:48, 17 декабря 2025

Основатель «Азова» высказался о военном похмелье и назвал две главные проблемы ВСУ

Билецкий назвал проблемами ВСУ бумажных генералов и подготовку людей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Основными проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются подготовка людей и «бумажные генералы», не обладающие практическим опытом боевых действий. Об этом заявил основатель батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командир третьего армейского корпуса украинских войск Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в колонке для The Economist, которую опубликовало издание NV.

«После опьянения всегда приходит похмелье — а после похмелья должно наступить отрезвление. Если 2025 год был годом военного похмелья, то следующий должен стать годом трезвой реформы», — написал он.

Военный подчеркнул, что Украине необходимо не только увеличить численность своей армии, но также обеспечить ее качественную подготовку. Для этого он предложил начать подготовку 3-4 тысяч инструкторов с боевым опытом, которые каждые полтора месяца смогут выпускать не менее 40 тысяч обученных солдат.

Кроме того, Билецкий подчеркнул, что стране необходимо сформировать сильный сержантский корпус. По его словам, это будет сложной задачей, но изменить подход к боевой подготовке будет еще сложнее.

Также проблемой ВСУ командир армейского корпуса назвал генералов, которые находились на должностях с 2014 года не участвуя в боевых действиях, имея лишь теоретические знания. При этом, по его словам, нынешние полковники и комбаты принимали участие в боевых действиях и понимают возможности своих сослуживцев. Для решения этой проблемы военнослужащий предложил провести полную переаттестацию офицерского состава.

В ноябре стало известно, что в 125-й бригаде ВСУ после присоединения к 3-у армейскому корпусу, которым руководит Андрей Билецкий, начали вводить нацистские ритуалы. Утверждается, что командир корпуса занялся их распространением спустя месяц после своего назначения.

