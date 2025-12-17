Парень не придал значения покалыванию в паху и с огромной кровопотерей поехал в неотложку

Пользователь Reddit с ником AlfredBitchcocks, живущий в Великобритании, пожаловался на то, как незначительная поначалу боль обернулась для него госпитализацией. Мужчина добавил, что в больнице ему пришлось ждать помощи несколько часов.

По словам автора, он почувствовал легкое покалывание в области мошонки, но списал все на пластиковую окантовку шнурков его спортивных штанов. «Минут через 20 я зашел на кухню и вдруг заметил, что, похоже, пролил на штаны воду. Вернувшись в комнату, я осмотрел себя и понял, что вся нижняя часть моего тела залита просто невероятным количеством крови. Я начал в панике бегать по лестнице без штанов, крича матери, что умираю, пока наконец не понял, что кровь вытекает из небольшой ранки на мошонке», — написал автор.

Открытие слегка успокоило его, однако кровь остановить не получалось. Не получив помощи от врачей по телефону, мужчина принял решение ехать в неотложку — «адскую дыру, опустошенную гриппом и переполненную пациентами с очередями до 40 часов». Добравшись туда, первые пару часов из-за отсутствия сидячих мест он простоял возле рождественской елки, пока кровь буквально не начала капать из его штанины на пол.

«Я очень тихий человек, но мне пришлось подойти на регистратуру и сказать: "Если вы меня не примете в ближайшее время, вам лучше взять швабру". В следующую минуту меня уже осматривали две молодые девушки лет 20, три женщины и один мужчина постарше. Я начал раздеваться и за этим последовало такое количество крови, какого я никогда в жизни не видел», — рассказал автор.

Несмотря на ужас в глазах врачей, пациента еще на семь часов оставили ждать в приемном отделении. В итоге очередь дошла до него лишь около трех часов ночи, когда на смену заступил доктор, недавно переехавший в Великобританию из Нигерии. Он признал, что проблему стоило начать решать раньше и принялся за работу.

«Я подумал: "Кто этот ангел из Нигерии?" А потом я 30 минут спокойно наблюдал, как ангел сшивает мне мошонку, говоря, что все будет хорошо. Сейчас я уже дома и боюсь даже пошевелиться, надеясь, что эти три шва выдержат», — заключил автор.

