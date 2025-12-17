Партия Зеленского избрала нового главу

Партия Зеленского «Слуга народа» избрала новым главой Корниенко

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» избрала нового главу. Об этом сообщает издание «Интерфакс-Украина» в Telegram.

Уточняется, что данный пост занял вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко. На нем он сменил Елену Шуляк, которая находилась на данной должности два срока подряд.

За несколько дней до этого назначение Корниенко главой «Слуги народа» анонсировал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он ссылался на собственные источники.

17 декабря Гончаренко также сообщил о готовящейся отставке министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. По его информации, действующий глава МИД будет отправлен послом в Польшу.