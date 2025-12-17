Реклама

08:56, 17 декабря 2025Россия

Дан жесткий ответ на заявления о российской угрозе для Британии

Сенатор Пушков: Говорящему о российской угрозе Киру Стармеру пора лечиться
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Говорящему о российской угрозе премьер-министру Британии Киру Стармеру пора лечиться. Такой жесткий ответ на слова политика дал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.

По словам сенатора, заявления Стармера о России, которая якобы угрожает Лондону на земле, на море и в небе, говорят о его психической болезни.

«Стармер совсем плох (...) Пора лечиться (...) Следующая фаза их паранойи — русские у ворот психбольницы», — написал политик в блоге.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на призыв главы Вооруженных сил Британии готовиться к нападению России. По ее словам, Лондон использует тему противостояния с Россией, чтобы объяснить населению увеличение расходов бюджета на военные нужды.

    Обсудить
