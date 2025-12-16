Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 16 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на призыв главы ВС Британии готовиться к нападению

Депутат Журова удивилась словам главы ВС Британии о нападении России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Не очень понятно, зачем России нападать на Великобританию, сказала зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на призыв главного маршала авиации Великобритании, начальника штаба обороны Вооруженных сил страны Ричарда Найтона готовиться к соответствующему сценарию.

Ранее военный заявил о том, что существует потенциальная угроза военного противостояния с Россией.

«Каким образом? Не очень понятно, зачем нам это. Сто лет нам не надо было, а сейчас вдруг стало надо. Знаете, наверное, Великобритании надо вспомнить, что в борьбе с фашизмом они все-таки на определенном этапе стали нашими союзниками. Может, все-таки думать больше в эту сторону? Не знаю, откуда у них такая информация и почему именно на Великобританию, потому что до нее еще нужно как-то добраться, чтобы на нее нападать», — прокомментировала депутат.

Материалы по теме:
Опустошили Лондон. Миллиардеры массово уезжают из Великобритании. Что заставляет их искать новое убежище?
Опустошили Лондон.Миллиардеры массово уезжают из Великобритании. Что заставляет их искать новое убежище?
27 ноября 2025
«Россия больше не враг» Почему Дональд Трамп переписал Стратегию нацбезопасности США и как это повлияет на переговоры по Украине?
«Россия больше не враг»Почему Дональд Трамп переписал Стратегию нацбезопасности США и как это повлияет на переговоры по Украине?
Сегодня

По мнению Журовой, Британия использует тему противостояния с Россией, чтобы объяснить населению увеличение расходов бюджета на военные нужды.

«Людям же надо как-то объяснять, почему они хуже живут. Хуже живут, потому что "Россия собирается на нас нападать". Почему военный бюджет вдруг увеличился? Такая причина. А военным все время нужно придумывать войну, чтобы к ним больше шло денег, а не на социальные проекты. В Великобритании, видимо, таким образом пытаются переключить внимание людей», — поделилась парламентарий.

До этого Найтон указывал, что Российская армия значительно превосходит британскую в технической мощи, а также в численности и в боевом опыте. Он отмечал, что оборонные расходы России составляют около 7 процентов ВВП страны, у Британии же этот показатель значительно ниже — к 2027 году королевство собирается увеличить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Названы худшие игры года

    Госдума ратифицировала торговое соглашение с Монголией

    ВС России начали расширять зону контроля в Константиновке

    Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

    Оценены шансы Соболенко победить мужчину-теннисиста

    Врач поставила точку в споре о пользе кислородных коктейлей

    Саудовская Аравия установила новый рекорд по количеству казней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok