В России отреагировали на призыв главы ВС Британии готовиться к нападению

Депутат Журова удивилась словам главы ВС Британии о нападении России

Не очень понятно, зачем России нападать на Великобританию, сказала зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на призыв главного маршала авиации Великобритании, начальника штаба обороны Вооруженных сил страны Ричарда Найтона готовиться к соответствующему сценарию.

Ранее военный заявил о том, что существует потенциальная угроза военного противостояния с Россией.

«Каким образом? Не очень понятно, зачем нам это. Сто лет нам не надо было, а сейчас вдруг стало надо. Знаете, наверное, Великобритании надо вспомнить, что в борьбе с фашизмом они все-таки на определенном этапе стали нашими союзниками. Может, все-таки думать больше в эту сторону? Не знаю, откуда у них такая информация и почему именно на Великобританию, потому что до нее еще нужно как-то добраться, чтобы на нее нападать», — прокомментировала депутат.

По мнению Журовой, Британия использует тему противостояния с Россией, чтобы объяснить населению увеличение расходов бюджета на военные нужды.

«Людям же надо как-то объяснять, почему они хуже живут. Хуже живут, потому что "Россия собирается на нас нападать". Почему военный бюджет вдруг увеличился? Такая причина. А военным все время нужно придумывать войну, чтобы к ним больше шло денег, а не на социальные проекты. В Великобритании, видимо, таким образом пытаются переключить внимание людей», — поделилась парламентарий.

До этого Найтон указывал, что Российская армия значительно превосходит британскую в технической мощи, а также в численности и в боевом опыте. Он отмечал, что оборонные расходы России составляют около 7 процентов ВВП страны, у Британии же этот показатель значительно ниже — к 2027 году королевство собирается увеличить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП.

