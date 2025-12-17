Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:31, 17 декабря 2025Из жизни

Под Бермудским треугольником обнаружен загадочный гигантский объект

На дне океана под Бермудами обнаружен загадочный слой породы толщиной 20 км
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Alexandra Tyukavina / Shutterstock / Fotodom

На дне океана в районе Бермудских островов обнаружен загадочный объект гигантской толщины. Об этом сообщает издание Live Science.

Сейсмолог Уильям Фрейзер из Carnegie Science в Вашингтоне и профессор Йельского университета Джеффри Парк проанализировали данные, собранные сейсмостанцией на Бермудах. Согласно ее записям, в некоторых местах на глубине до 50 километров сейсмические волны распространялись иначе. Это свидетельствовало о том, что под островами находится слой породы меньшей плотности.

«Обычно сначала идет океаническая кора, и под ней сразу начинается мантия, — объясняет Фрейзер. — На Бермудах под корой есть еще один слой, находящийся внутри тектонической плиты». Толщина этого слоя составляет 20 километров — больше, чем у других подобных объектов, которые известны специалистам. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Происхождение слоя пока неясно, но ученые надеются, что открытие поможет разгадать старую загадку, связанную с Бермудскими островами. Она связана с тем, что океаническое дно в этом районе по какой-то причине примерно на 500 метров выше окружающих участков.

Материалы по теме:
По ту сторону Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
По ту сторонуЭти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
23 сентября 2018
«Никто не узнает их судьбу» С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
«Никто не узнает их судьбу»С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
18 октября 2020

Островные цепи обычно возникают над горячими точками в мантии Земли — местами, где из недр поднимается раскаленный материал, подпитывающий вулканы. Океаническое дно поднимается, а затем, когда тектоническая плита смешается, постепенно опускается. С Бермудами этого не происходит, хотя извержений на поверхности давно нет.

Фрейзер и его коллеги подозревают, что последнее извержение, произошедшее на Бермудах десятки миллионов лет назад, могло внедрить мантийную породу в кору. Именно так появился загадочный слой, который они нашли. Когда порода застыла, она превратилась в своеобразный плот, удерживающий дно на высоте.

Ранее сообщалось, что британский океанограф Саймон Боксолл объяснил загадочные исчезновения судов в Бермудском треугольнике естественным явлением. Как сообщает издание Daily Mail, свою версию он изложил в документальном фильме «Тайна Бермудского треугольника».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пережиток холодной войны». Еще одна европейская страна захотела вступить в НАТО под предлогом «российской угрозы»

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Брат 46-летней Кейт Хадсон пристыдил ее за конфуз с полупрозрачным нарядом

    Раскрыты шесть принципов хорошего сна

    Лукашенко предупредил об исчезновении Украины

    Депутат Рады назвал украинцев неспособными думать

    В Армении раскритиковали ЕС за вмешательство в дела страны

    Лукашенко обратился к Европе с призывом насчет Украины

    Страна ЕС захотела восстановить авиасообщение с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok