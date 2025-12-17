Под Бермудским треугольником обнаружен загадочный гигантский объект

На дне океана под Бермудами обнаружен загадочный слой породы толщиной 20 км

На дне океана в районе Бермудских островов обнаружен загадочный объект гигантской толщины. Об этом сообщает издание Live Science.

Сейсмолог Уильям Фрейзер из Carnegie Science в Вашингтоне и профессор Йельского университета Джеффри Парк проанализировали данные, собранные сейсмостанцией на Бермудах. Согласно ее записям, в некоторых местах на глубине до 50 километров сейсмические волны распространялись иначе. Это свидетельствовало о том, что под островами находится слой породы меньшей плотности.

«Обычно сначала идет океаническая кора, и под ней сразу начинается мантия, — объясняет Фрейзер. — На Бермудах под корой есть еще один слой, находящийся внутри тектонической плиты». Толщина этого слоя составляет 20 километров — больше, чем у других подобных объектов, которые известны специалистам. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Происхождение слоя пока неясно, но ученые надеются, что открытие поможет разгадать старую загадку, связанную с Бермудскими островами. Она связана с тем, что океаническое дно в этом районе по какой-то причине примерно на 500 метров выше окружающих участков.

Островные цепи обычно возникают над горячими точками в мантии Земли — местами, где из недр поднимается раскаленный материал, подпитывающий вулканы. Океаническое дно поднимается, а затем, когда тектоническая плита смешается, постепенно опускается. С Бермудами этого не происходит, хотя извержений на поверхности давно нет.

Фрейзер и его коллеги подозревают, что последнее извержение, произошедшее на Бермудах десятки миллионов лет назад, могло внедрить мантийную породу в кору. Именно так появился загадочный слой, который они нашли. Когда порода застыла, она превратилась в своеобразный плот, удерживающий дно на высоте.

