Потолок рухнул во время урока в школе Петербурга и попал на видео

В одной из школ Санкт-Петербурга во время урока рухнул подвесной потолок. Падение конструкции сняли на видео, которое опубликовал портал 78.ru.

Инцидент произошел в гимназии № 56 в кабинете географии. На кадрах видно, как часть потолка разрушилась и обвалилась. В момент падения потолочных плит в классе находились дети и учитель. Однако никто не пострадал. На место выехали сотрудники Следственного комитета.

По словам директора школы Сергея Данилова, помощь психологов и медперсонала никому не понадобилась. «Теперь чуть изменим расписание, и все будут заниматься в нормальном режиме. Просто данный конкретный класс, думаю, что запустим с понедельника в полном объеме», — заявил глава образовательного учреждения.

Другие подробности произошедшего не раскрываются. Следователи собираются установить причины обрушения потолка.

Ранее в городе Мурино Ленинградской области в здании школы вспыхнул потолок. Перекрытия загорелись в коридоре: потолок начал тлеть, обуглился, а потом на пол стали капать плавящиеся куски навесных панелей.