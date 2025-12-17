Предсказано влияние решения Верховного суда по делу Долиной на рынок недвижимости

Риелтор Бендриков: Решение по делу Долиной снимет напряжение на рынке вторички

Решение Верховного суда по делу певицы Ларисы Долиной позитивно повлияет на рынок вторичной недвижимости и снимет напряжение с покупателей, заявил в разговоре с «Лентой.ру» риелтор Олег Бендриков.

«Решение суда оставить квартиру в собственности покупательницы — логичное и правильное. Покупательница проявила полную добросовестность, так что правосудие восторжествовало, — сказал Бендриков. — Права покупателей должны быть защищены, чтобы люди не боялись приобретать вторичную недвижимость. И решение по делу Долиной, безусловно, повлияет положительно — добросовестные покупатели будут понимать, что практика Верховного суда уже есть, и она на их стороне».

Риелтор заметил, что до вердикта суда многие стали очень настороженно относиться к сделкам с вторичной недвижимостью, опасаясь стать жертвами обмана со стороны мошенников и продавцов. Теперь, уверен Бендриков, напряжение в этом отношении спадет.

«Конечно, у людей появились опасения. Хотя на самом деле такие схемы мошенничества существуют уже лет 10. Но в этот раз они приобрели широкую огласку за счет медийности человека», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Верховный суд принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно ему, собственницей жилья остается Лурье. Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив Лурье без жилья и денег. История с квартирой Долиной вызвала общественное возмущение: многие россияне встали на сторону покупательницы и критиковали артистку.