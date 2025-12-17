Российский солдат Тедди: ВСУ отвели технику из серой зоны у Димитрова из-за БПЛА

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвело технику из серой зоны у Димитрова (украинское название — Мирноград) — города-спутника Красноармейска (украинское название — Покровск) — из-за активности российской беспилотной авиации. Об этом рассказал солдат с позывным Тедди из расчета БПЛА отдельного батальона беспилотных систем 51-й армии в составе группировки «Центр» Вооруженных сил России, передает ТАСС.

«Есть такая специфика на направлении, что просто техники практически нет в зоне досягаемости, потому что противник ее перестал заводить, учитывая активность наших птиц (беспилотников — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал он.

Сослуживец бойца с позывным Шибай подтвердил это. По его словам, украинские войска отвели технику от линии боевого соприкосновения и на ней остался лишь личный состав, который «бросают на произвол судьбы».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС России удалось добиться инициативы практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Он также спрогнозировал скорый переход Димитрова, Волчанска и Северска под контроль российских войск.