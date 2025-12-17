Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:26, 17 декабря 2025Бывший СССР

Причину исчезновения техники ВСУ у Красноармейска раскрыли

Российский солдат Тедди: ВСУ отвели технику из серой зоны у Димитрова из-за БПЛА
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвело технику из серой зоны у Димитрова (украинское название — Мирноград) — города-спутника Красноармейска (украинское название — Покровск) — из-за активности российской беспилотной авиации. Об этом рассказал солдат с позывным Тедди из расчета БПЛА отдельного батальона беспилотных систем 51-й армии в составе группировки «Центр» Вооруженных сил России, передает ТАСС.

«Есть такая специфика на направлении, что просто техники практически нет в зоне досягаемости, потому что противник ее перестал заводить, учитывая активность наших птиц (беспилотников — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал он.

Сослуживец бойца с позывным Шибай подтвердил это. По его словам, украинские войска отвели технику от линии боевого соприкосновения и на ней остался лишь личный состав, который «бросают на произвол судьбы».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС России удалось добиться инициативы практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Он также спрогнозировал скорый переход Димитрова, Волчанска и Северска под контроль российских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На идущих из России танкерах заметили вооруженную охрану. От кого пытаются защититься моряки в Балтийском море?

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Бывший сотрудник СБУ назвал причину не становиться президентом Украины для Залужного

    В США объяснили изменение отношения к России в стратегии нацбезопасности

    Российский врач вскрыл личную переписку сотрудницы и отчитал ее

    Цена серебра вышла на новый исторический максимум

    Москвичу вынесли приговор за стрельбу по самокатчикам

    ВСУ попали в окружение в Харьковской области

    В Раде ответили на предсказание Залужного о гражданской войне на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok